Вночі одна з областей РФ була під масованим обстрілом: деталі, фото та відео

Російська влада звинувачує в обстрілі Україну

У ніч проти вівторка, 6 серпня, потужні вибухи пролунали в Курській області. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти.

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено близько 2-ї години ночі. Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов попередив про ракетну небезпеку. Під ранок він заявив про збиття трьох БПЛА. Пізніше він написав, що у небі над Курською областю силами ворожої ППО нібито було знищено ще 11 безпілотників літакового типу. Він назвав їх "українськими".

Як пишуть місцеві пабліки, вибухи чули над Курськом. Також вони лунали у Суджі, Глушковому, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах. У мережі з’явилося фото, на якому, як стверджується, пожежа в результаті атаки в місті Суджа, судячи з усього, їй дісталося найбільше.

Крім того, у місцевому Telegram-каналі Суджі опубліковано відео з, ймовірно, наслідками обстрілу. На кадрах мешканець міста стверджує, що на вулиці впала ракета.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Варто зазначити, що Курська область межує з Україною і з її території обстрілюють Сумщину. Ця прикордонна область країни-агресора теж часто потрапляє під удар. Так, Курськ був під вогнем у ніч на 2 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за даними Forbes, у липні Росія запустила Україною 426 безпілотників типу "шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.