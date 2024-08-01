Україна вже випередила Росію: ЗМІ підрахували, скільки дронів прилетіло по РФ

Сили оборони застосовують десятки різних БПЛА

Російські окупанти регулярно атакують Україну далекобійними безпілотниками. У відповідь українські військові теж запускають ударні БПЛА по території Росії, і вперше нашій країні вдалося здійснити більше атак, ніж РФ.

Як пише Forbes, у липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

Видання зазначає, що Росія менш ефективна у знищенні БПЛА, оскільки українські удари, завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам. Також журналісти вважають, що Україна, скоріше за все, отримує перевагу в стратегічній війні ударів безпілотників великої дальності.

Forbes пише, що головними ударними БПЛА росіян є розроблені Іраном "шахеди". Їх спочатку імпортували з Ірану, а зараз вони все частіше виробляються за ліцензійною угодою на гігантському новому заводі в Алабуз.

Як правило, Україна стверджує, що збиває 90% "шахедів", а іноді й 100%. Немає можливості перевірити це, і очевидно, що "шахеди" все ще завдають шкоди, але загроза, здається, не зростає. Аналітик "Шахед Трекер", який у соцмережі X збирає дані про атаки російських безпілотників, зафіксував близько 380 атак російських безпілотників далекої дії як у січні, так і в лютому, їхня кількість зросла до 601 у березні, а потім знову впала до 290, 314 і 336 у червні. Усього за липень було здійснено 426 атак.

Водночас видання зазначає, що у відповідь Україна розробила широкий спектр різних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності. Один з аналітиків ідентифікував не менше 22 різних моделей, від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотних літальних апаратів, виготовлених на замовлення.

За даними Forbes, у 2023 році Україна виробляла лише десятки далекобійних безпілотників на місяць. Атаки хоч і часто були гучними, але мали невеликий масштаб. Проте масові атаки стають все більш поширеними, іноді разом з ударами Storm Shadow або іншими ракетами, наданими західними союзниками.

"На підставі заяв російських державних органів, Україна запустила понад 524 ударних безпілотники в липні порівняно з менш ніж 200 за кожний з попередніх двох місяців. Схоже, що це перший місяць, коли український загальний показник перевищив російський", — наголосило видання.

Варто зазначити, що Forbes наводить ці цифри, посилаючись лише на повідомлення російської влади. Проте російські чиновники часто завищують таку статистику.

Нагадаємо, у ніч на середу, 31 липня, росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України "шахедами", використавши 89 дронів. Також ворог вдарив по нашій країні ракетою Х-59.