Масштабніше, ніж на Новий рік: ППО України вночі збила рекордну кількість "шахедів"

Ворог також атакував ракетою Миколаївщину

У ніч на середу, 31 липня, росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України "шахедами", використавши 89 дронів. Також ворог вдарив по нашій країні ракетою Х-59.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, минулої ночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма "шахедами" з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основним напрямком удару росіян стала Київщина. Усі ворожі безпілотники та ракета були збиті силами ППО України.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89", — пише Олещук.

У відбитті масштабної атаки брали участь мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Ракетою Х-59 росіяни атакували Миколаївську область. Її також було збито.

Нагадаємо, у новорічну ніч 2024 року ППО знищила 87 із 90 "шахедів". На той момент це був рекорд і за кількістю запущених ворогом ударних дронів, і за кількістю збитих. У ніч на 31 липня українські захисники перевищили власний рекорд, збивши 89 "шахедів".

Як повідомляв "Телеграф", на Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідували рятувальники. Будівля частково зруйнована, проте, на щастя, загиблих і травмованих немає.