У Києві та області чули вибух: що відомо про удар росіян

У деяких частинах області повідомляють про вимкнення світла

У Києві чули вибух. Це сталося після того, як у столиці та низці областей пролунала тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторингових груп, вибухи пролунали в передмісті Києва, а також у Білій Церкві.

Згідно з інформацією telegram-каналу "Николаевский Ванек", швидше за все на Київщині чули роботу ППО по балістичних ракетах, які були запущені з Воронезької області Росії. Автор каналу зазначив, що там спостерігаються чотири пускові установки, а тому варто залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко згодом підтвердив інформацію про роботу ППО в області. У КМДА ж кажуть, що у місті вибухів не було.

Згодом у мережі з’явилося повідомлення, що ще одна балістична ракета полетіла у бік Полтавської області. Інформації про постраждалих та руйнування поки що не надходило.

Водночас для південних областей України залишається загроза використання безпілотників, які помічені в районі Вознесенська курсом на Захід.

Як повідомлялося раніше, у Силах оборони говорили, що росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару по Україні. Швидше за все, новий удар буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.