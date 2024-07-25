НАТО і далі буде мовчати? З'явились фото та відео падіння "шахедів" у Румунії

У повітря підіймались два літаки F-16

Під час чергової атаки дронами три російські "шахеди" залетіли у Румунію. Це вже не перший випадок незаконного перетину кордону країни, яка входить у Північноатлантичний альянс, але НАТО продовжує мовчати. Тим часом у мережі публікують фото та відео дронів-камікадзе, які впали на румунській території.

Місцеві жителі говорили, що чули гучні вибухи. Пізніше на румунському березі Дунаю знайшли три дрони: один впав у воду, другий опинився в кукурудзі, а третій ― у стерні (залишки стеблі злакових у полях). Фото та відео російських безпілотників опублікувало видання g4media.ro.

Жителів повіту Тулча попереджали про ймовірне падіння різних предметів на кордоні ще з вечора вівторка. Таке сповіщення отримали жителі понад десяти населених пунктів.

Шахеди впали на територіх повіту Тулча

У Міноборони Румунії відреагували на загрозу дронів. Два літаки F-16 були підняті у повітря з бази 86 Борча. Вони здійснювали моніторинг ситуації у повітряному просторі країни.

Залишки російського дрону (фото: G4Media)

У Румунію під час атаки залетіло одразу три російські "шахеди" (фото: G4Media)

Дрони впали на правому березі Дунаю (фото: G4Media)

Зазначимо, що російські шахеди вже не вперше залітають на територію Румунії. Проте різкої реакції на ці події ні від влади країни, ні від НАТО немає.

В останній час "шахеди" часто залітають на території інших країн чи просто кружляють на місці. Зокрема, зранку 25 липня помічений дивний курс дронів. Вони кружляли над Київською та Черкаською областями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський "шахед" залетів у Білорусь. Після цього він вибухнув.