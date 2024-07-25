НАТО и дальше будет молчать? Появились фото и видео падения "шахедов" в Румынии
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В воздух поднялись два самолета F-16
Во время очередной атаки дронами три российских "шахеда" залетели в Румынию. Это уже не первый случай незаконного пересечения границы страны, входящей в Североатлантический альянс, но НАТО продолжает молчать. Между тем в сети публикуют фото и видео упавших на румынской территории дронов-камикадзе.
Местные жители говорили, что слышали громкие взрывы. Позже на румынском берегу Дуная нашли три дрона: один упал в воду, другой оказался в кукурузе, а третий в стерне (остатки стеблей злаковых в полях). Фото и видео российских беспилотников опубликовало издание g4media.ro.
Жителей уезда Тулча предупреждали о вероятном падении различных предметов на границе еще с вечера вторника. Такое уведомление получили жители более десяти населенных пунктов.
В Минобороны Румынии отреагировали на угрозу дронов. Два самолета F-16 были подняты в воздух с базы 86 Борча. Они осуществляли мониторинг ситуации в воздушном пространстве страны.
Отметим, что российские шахеды уже не в первый раз залетают на территорию Румынии. Однако резкой реакции на эти события ни от власти страны, ни от НАТО нет.
В последнее время "шахеды" часто залетают на территории других стран или просто кружатся на месте. В частности, утром 25 июля замечен странный курс дронов. Они кружили над Киевской и Черкасской областями.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российский "шахед" залетел в Беларусь. После этого он взорвался.