Залетевший в Беларусь "Шахед" взорвался: аналитики указали на важную деталь (карта)
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Российские "шахеды" уже не впервые залетают в Беларусь
Во вторник, 16 июля, российский дрон-камикадзе типа "Шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области Беларуси. Он залетел в воздушное пространство страны в районе 8:40.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По их данным, "Шахед" упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.
"Более того, нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает — "шахеды", которые залетают на территорию Беларуси, никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", — подчеркнули в группе.
Напомним, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в районе 8:40 один из "шахедов" вылетел с территории Украины и направился в Беларусь. Дрон направлялся со стороны Житомирской области Украины на Наровлю и дальше пошел курсом на Бобруйск.
"Беларускі Гаюн" утверждает, что на перехват "Шахеда" в 09:15 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель Су-30 ВВС РБ, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 — вертолет Ми-24 ВВС РБ. За последнее время это уже четвертый подобный инцидент.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на военном параде в Минске возле армии Беларуси были впервые замечены иранские "Шахеды".