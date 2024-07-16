Враг атаковал Киевщину дронами: обломки упали в двух районах

В результате падения обломков вспыхнул пожар

В ночь 16 июля, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киевщину, применив ударные дроны. Воздушная тревога звучала в регионе дважды и продолжалась почти всю ночь.

Силы противовоздушной обороны успешно отработали по враждебным целям. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В результате падения обломков дронов повреждены два нежилых здания в одном из районов области. Также произошло возгорание стерни на частном подворье, которое оперативно ликвидировали спасатели. В другом районе обломки упали на открытой местности.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Объекты критической инфраструктуры не повреждены.

Напоминаем, что на днях враг атаковал Киевщину. Воздушная тревога в области объявлялась трижды в течение вечера и длилась более 7 часов.

В воздушном пространстве региона были зафиксированы вражеские ракеты и ударные дроны. По информации главы Киевской ОВА Кравченко, в области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Оперативные службы зафиксировали падение обломков в трех районах на открытых местностях, за пределами населенных пунктов. К счастью, пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области и не только звучала воздушная тревога. Где раздались взрывы.