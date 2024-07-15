В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: где раздались взрывы

Во время тревог украинцев просят находиться в безопасности

В 8.18 в понедельник, 15 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в атмосферу истребитель МиГ-31К, существует угроза ракетного удара. В 8:43 дали отбой воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К! ", — предупредили в Воздушных силах Украины.

UPD Во время тревоги в Одессе раздались взрывы. Об этом сообщило издание "РБК Украина" в 8:31. Кроме того, взрывы были слышны в Николаеве.

"Ракета с юга! Через Николаевщину! Курс на северо-запад! ", — предупредили в ПС.

Как уточнили мониторинговые каналы, взлет истребителя МиГ-31К был зафиксирован с аэродрома "Саваслейка". Он расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение русской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость – 4080 м/c или 14 688 км/ч, что делает ее очень сложной целью для ПВО. Ракета может поражать цели до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", за прошедшие сутки, 14 июля, россиянам удалось продвинуться на Покровском направлении. По данным аналитиков deepstate, это произошло в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.