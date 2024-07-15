Не должны оставаться в стороне: в Бундестаге требуют от правительства Шольца передать Украине боевые самолеты

Важно обеспечить Украине возобновление контроля над воздушным пространством, учитывая многочисленные теракты россиян

Крупнейшая оппозиционная партия немецкого Бундестага "Христианско-демократический союз" (ХДС/ХСС) начала давить на правительство, требуя передать Украине боевые самолеты. Таким образом, считают оппозиционные депутаты Шольца, Германия сможет усилить военную поддержку Украины.

В частности, с такой инициативой выступил лидер ХДС Фридрих Мерц, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Мерц заявил, что важно обеспечить Украине возобновление контроля над воздушным пространством, учитывая многочисленные теракты россиян.

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", — сказал он.

Кроме того, Мерц напомнил, что уже очень многие страны Европейского Союза, которые размерами и бюджетами меньше Германии, передают Украине боевые самолеты. Поэтому он не видит причин, почему Германия должна оставаться в стороне от этого важного процесса.

Немецкая авиация имеет три типа самолетов, которые могли бы заинтересовать Украину. Это истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, истребители F-18 Hornet и, самое интересное, уникальные франко-британо-германские самолеты Eurofighter Typhoon.

Как известно, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно заявил, что его страна все еще готова предоставить Украине истребители JAS 39 Gripen, в которых Киев был очень заинтересован. Однако, по его словам, процесс передачи шведских истребителей приостановили из-за того, что планировалось дать Украине возможность получить больше F-16.

Напомним, недавно в Швеции изменили мнение относительно отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. При этом еще в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen.

Однако ситуация изменилась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию. Во время пресс-конференции в Стокгольме президент заявил, что несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не тратить попусту время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.