"Такие же хорошие, как и F-16": у Зеленского рассказали, отказалась ли Украина от планов получить самолеты Gripen

Украина начала переговоры со Швецией еще в прошлом году

Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. Эту тему президент Украины Владимир Зеленский постоянно поднимает перед руководством Швеции.

Об этом в интервью Голосу Америки сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. По его словам, переговоры насчет этих истребителей продолжались еще до вступления Швеции в НАТО.

"По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше Министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", — говорит Жовква.

Как известно, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно заявил, что его страна все еще готова предоставить Украине истребители JAS 39 Gripen, в которых Киев был очень заинтересован. Однако, по его словам, процесс передачи шведских истребителей приостановили из-за того, что планировалось дать Украине возможность получить больше F-16.

Напомним, недавно в Швеции изменили мнение относительно отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. При этом еще в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen.

Однако ситуация изменилась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию. Во время пресс-конференции в Стокгольме президент заявил, что несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не тратить попусту время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.