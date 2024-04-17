Не поздно ли передавать Украине F-16 и что с поставками шведских Gripen? Спикер Воздушных сил дал ответ

Информацию о том, когда именно F-16 появятся в небе над Украиной, в ВС ВСУ не разглашают

Истребители F-16, которые Украине пообещали вскоре передать западные партнеры, станут важной частью воздушной обороны страны. Информация о том, что в 2024 году они могут уже не понадобиться – это миф.

Такое заявление сделал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш. Своими мыслями по этому поводу он поделился с Фокусом.

"Конечно, мы ожидаем F-16, это должно существенно усилить нашу противовоздушную оборону, поскольку истребительная авиация является составляющей общей системы ПВО.", — отметил он.

Спикер ВС ВСУ привел в пример недавнюю атаку Ирана на Израиль. Он отметил, что ПВО отработала весьма эффективно. Большая часть ракет была сбита благодаря авиации.

"Поэтому нельзя говорить, что самолеты не повлияют на ход боевых действий. Это значительно усилит наши возможности на поле боя и не только позволит противостоять воздушным угрозам врага, но и облегчит работу наших пехотных подразделений и морской компоненты. Но конечно, все зависит не только от F-16, а от типа блока и радара, а также вооружения, поскольку самолет является носителем ракет", — пояснил Евлаш.

На вопрос журналистов, будут ли F-16 проходить модернизацию перед тем, как Украина их получит, спикер ВС ВСУ ответил, это решается на "Рамштайн". Как в отношении модернизации, так и передачи нашей стране адаптированных типов самолетов.

"Недавно партнеры сообщили, что будут передавать также самолеты-доноры. Это нормальная мировая практика, когда стране отправляют самолеты, из которых можно получить определенные детали, оптимизировать, заменить запчасти.", — отметил он.

Что касается поставок истребителей Gripen, сейчас, по словам Евлаша, идут переговоры. Он добавил, что на данный момент украинская система более рассчитана на F-16.

"Gripen могли бы дополнить наш воздушный парк и помочь бороться с воздушными угрозами, но F-16 более распространенный самолет в мире. Таких истребителей много у наших партнеров. Относительно препятствий, этим занимается политико-дипломатический корпус.", — рассказал спикер ВС.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в правительстве Швеции активизировались обсуждения передачи Украине истребителей Gripen. Это произошло после решения Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16.