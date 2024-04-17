Чи не пізно передавати Україні F-16 і що з постачанням шведських Gripen? Спікер Повітряних сил відповів

Інформацію про те, коли саме F-16 з’являться у небі над Україною, у ПС ЗСУ не розголошують

Винищувачі F-16, які Україні пообіцяли невдовзі передати західні партнери, стануть важливою частиною повітряної оборони країни. Інформація про те, що у 2024 році вони можуть уже не знадобитися, – це міф.

Таку заяву зробив спікер ПС ЗСУ Ілля Євлаш. Своїми думками щодо цього він поділився з Фокусом.

"Звичайно, ми очікуємо на F-16, це має суттєво посилити нашу протиповітряну оборону, оскільки винищувальна авіація є складовою загальної системи ППО", — зазначив він.

Спікер ПС ЗСУ навів приклад нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль. Він зазначив, що ППО відпрацювала дуже ефективно. Більшість ракет було збито завдяки авіації.

"Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші можливості на полі бою і не лише дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, а й полегшить роботу наших піхотних підрозділів та морський компонент. Але звичайно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", — пояснив Євлаш.

На запитання журналістів, чи проходитимуть F-16 модернізацію перед тим, як Україна їх отримає, спікер ПС ЗСУ відповів, що це вирішується на "Рамштайн". Як щодо модернізації, і передачі нашій країні адаптованих типів літаків.

"Нещодавно партнери повідомили, що передаватимуть також літаки-донори. Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини.", — зауважив він.

Щодо постачань винищувачів Gripen, зараз, за словами Євлаша, йдуть переговори. Він додав, що наразі українська система більш розрахована на F-16.

"Gripen могли б доповнити наш повітряний парк і допомогти боротися з повітряними загрозами, але F-16 є більш поширеним літаком у світі. Таких винищувачів багато у наших партнерів. Щодо перешкод, цим займається політико-дипломатичний корпус", — розповів спікер ПС.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в уряді Швеції активізувалися обговорення щодо передачі Україні винищувачів Gripen. Це сталося після рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.