"Такі ж хороші, як і F-16": у Зеленського розповіли, чи відмовилась Україна від планів отримати літаки Gripen

Україна почала переговори зі Швецією ще минулого року

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Цю тему президент України Володимир Зеленський постійно підіймає перед керівництвом Швеції.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. За його словами, перемовини щодо цих винищувачів тривали ще до вступу Швеції в НАТО.

"Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше Міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку", — каже Жовква.

Як відомо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом нещодавно заявив, що його країна все ще готова надати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, у яких Київ був дуже зацікавлений. Проте, за його словами, процес передачі шведських винищувачів призупинили через те, що планувалося дати Україні можливість отримати більше F-16.

Нагадаємо, не так давно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. При цьому ще минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen.

Проте ситуація змінилася під час візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції. Під час пресконференції у Стокгольмі президент заявив, що попри те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні почати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.