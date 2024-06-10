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"На другому місці": Україна не відмовилася від планів отримати від Швеції літаки Gripen

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Україна планує отримати шведські "Грифони" Новина оновлена 10 червня 2024, 03:00
Україна планує отримати шведські "Грифони". Фото Ілюстративне фото з відкритих джерел

Повітряні сили не відмовляються від отримання літаків Gripen від Швеції – вони на другому місці у списку бажань

Україна не відмовилася від планів отримати від Швеції винищувачі JAS 39 Gripen попри те, що пріоритетними зараз залишаються американські літаки F-16. Отримання Gripen, які майже ні в чому не поступаються американським винищувачам, знаходиться зараз на другому місці.

Про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода. Він запевнив, що усю потрібну інфраструктуру для цього літака Україна має.

"Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", – сказав він.

Голубцов зазначив, що F-16 Україні запропонували значно раніше, ніж Gripen; саме це обумовило пріоритетність. Проте інтерес в отриманні Gripen не зник: ці літаки невибагливі, можуть злітати навіть зі звичайної автомобільної дороги та сумісні з усією лінійкою західного авіаційного озброєння.

"Усе, що можна використовувати на F-16, можна використовувати й на Gripen. Тому ми, звичайно, на всіх майданчиках говоримо про те, що ми зацікавлені в отриманні", – резюмував він.

Зауважимо, нещодавно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. При цьому ще минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen.

Проте ситуація змінилася під час візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції. Під час пресконференції у Стокгольмі президент заявив, що попри те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні почати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.