Франція пообіцяла Україні винищувачі Mirage 2000: що в них особливого і чим вони відрізняються від F-16

Mirage 2000 фактично не відрізняється від МІГ-19

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його держава передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того в Парижі пообіцяли провести підготовку пілотів для керування цими літаками.

"Телеграф" вирішив дізнатися, що це за літаки, та що в них особливого. Також ми дізналися, чив вони відрізняються від F-16.

Як пише Forbes, угода щодо літаків Mirage готувалася протягом багатьох місяців. Макрон акцентцвава, що Україна отримає саме винищувачі Mirage 2000-5, які оптимізовані для бою в повітрі. За їх допомогою українські військові змоглиб здійснювати вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Сухой", які безжально бомбардують позиції бійців на фронті та цивільне населення керованими авіабомбами.

Mirage 2000 фактично не відрізняється від МІГ-19. Ці винищувачі призначені лише для повітряного бою. У той же час F-16 — багатоцільовий літак, який може бити різними типами озброєння і навіть чимось заміняти А-10.

Характеристики винищувача Mirage 2000

Літак був створений французькою компанією Dassault ще у 1970-х роках. З того часу пережив ряд модифікацій.

Mirage 2000 – це легкий винищувач, іноді багатоцільового призначення, адже може використовуватися не лише як винищувач, а й як бомбардувальник.

Ці літаки можуть здійснювати польоти на максимальній висоті до 18 км. Крім того, можуть розвивати максимальну швидкість 2,3 тис. км/год.

Тобто основне завдання Mirage — прорив ППО ворога за будь-яких погодних умов, часу доби, використовуючи для цього високоточну керовану авіаційну зброю з лазерними системами наведення, які значно підвищують ефективність таких ударів.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку президента України Володимира Зеленського, незважаючи на те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні розпочати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.