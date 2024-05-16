Мінус два винищувачі і не тільки: росЗМІ підрахували наслідки удару по аеродрому "Бельбек" (фото, відео)

Внаслідок атаки загинуло 2 російські військові та 13 поранено

На російському військовий аеродром "Бельбек" в окупованому Криму знищено два літаки, зенітно-ракетний комплекс нового покоління та склад пально-мастильних матеріалів. Це наслідки атаки українськими ракетами в ніч напроти 15 травня.

Про це пише російський Telegram-канал Astra. Зазначається, що тієї ночі відбулось два ракетні удари.

Під час першого згорів склад пально-мастильних матеріалів та було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

Друга атака відбулась зранку, тоді було уражено ЗРК С-400 "Тріумф" в районі села Вишневе. Відомо, що комплекс загорівся.

ЗРК С-400 "Тріумф"

Внаслідок цих атак, за даними джерел, загинуло 2 російські військові та 13 зазнали поранень.

Зауважимо, що за даними Міноборони РФ, в ніч з 14 на 15 травня сили ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Але наслідки атаки Росія офіційно не коментувала. Повідомлялось лише, що є постраждалі та загиблі, проте кількість не уточнювалась.

Водночас у мережі вже публікують супутникові знімки аеродрому "Бельбек", а саме локації де горів паливний склад. На знімках декілька точок пожежі, але точність позиціювання може становити від десятків до сотень метрів, тому місця пожеж досить умовні.

Нагадаємо, що аеродрому "Бельбек" дістається вже другу добу поспіль, адже у ніч проти 16 травня там також пролунали вибухи. Зазначимо, що тієї ночі було гучно майже по всій території тимчасово окупованого Криму, вибухи гриміли у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському.

Раніше "Телеграф" писав, що на окупованій Луганщині влучили у склад боєприпасів. Після прильоту почалися потужні вибухи.