У окупованому Криму вночі гриміли потужні вибухи: в гості завітала "демократія"

Кримські місцеві канали підтверджують вибухи та роботу протиповітряної оборони у Севастополі

У тимчасово окупованому російськими терористами Криму в ніч з 14 на 15 травня гриміли потужні вибухи у кількох містах. Зокрема гучно було у Севастополі, Євпаторії та Симферополі.

Про це повідомили українські моніторингові канали та російські місцеві інформаційні канали. Місцева окупаційна "влада" поки що ніяк не коментувала вибухи, Україна теж не давала офіційних коментарів.

При цьому українські канали натякають, що прилетіла "демократія" – американські ракети ATACMS. А кримські місцеві канали підтверджують вибухи та роботу протиповітряної оборони у Севастополі. Відомо також, що окупанти навіть не встигли оголосити повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкту на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атаки ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.

У Джанкої після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч проти 30 квітня постраждали п’ять окупантів. Це було місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу.

Як повідомлялося раніше, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах та складах РФ.