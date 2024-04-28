ATACMS приїхали? Росіяни волають про загадкову атаку в Криму, називають ціль (карта)

У ЗСУ поки не коментували новину

Через кілька днів після новин про те, що США передали Україні нову партію далекобійних ракет ATACMS у тимчасово окупованому Криму стався загадковий інцидент. Росіяни сурмлять про атаку на важливий військовий об’єкт.

Про це повідомляють пропагандистські z-пабліки. За їхніми даними, Україна нібито атакувала ракетами ATACMS підрозділи ППО РФ на мисі Тарханкут.

За словами росіян, ракети ATACMS, які використовувалися для цієї атаки, мали касетну бойову частину. Подробицями про можливі втрати окупанти, звичайно, не діляться.

У ЗСУ поки що також не коментували цю загадкову атаку. Також немає про неї інформації і в місцевих пабліках, але пропагандистські ресурси активно розповсюджують цю "тривожну" інформацію.

Нагадаємо, як раніше ми писали, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах та складах РФ. Однак для України вони матимуть оперативне значення під час посилення цих ударів наземними операціями Сил оборони.