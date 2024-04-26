Ще одна несподівана причина надання ATACMS: стало відомо, до чого тут Шольц

Постачання Taurus залежить від рішення Німеччини, але в Білому домі сподіваються, що Шольц візьме приклад з союзників

США передали Україні далекобійні тактичні ракети ATACMS не тільки з метою перетворити Крим на пекло для росіян. Вашингтон переслідує ще одну мету – змусити занадто обережного канцлера Німеччини Олафа Шольца нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Зазначається, що передача ракет ATACMS різко реанімувала та посилила дискусію у Бундестазі щодо постачання України німецьких крилатих ракет.

Зокрема один з чиновників США сказав виданню, що постачання ракет Taurus залежить виключно від рішення Німеччини. Проте у Білому домі сподіваються, що рішення США надати Україні ATACMS разом із вже давно прийнятими рішеннями Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет нарешті змусять Шольца змінити думку та погодитися на надання ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився з приводу небажання Німеччини передавати Україні крилаті ракети Taurus. Він зазначив, що щоразу, кажучи про необхідність передати їх, отримує від Німеччини "роздратовані відгуки".

Цікаво, що попри деякі з "відмазок" Шольца, насправді Україна зможе використовувати ракети Taurus без німецьких військових. Таку думку висловив Міхаель Шельхорн, голова оборонної компанії Airbus Defence and Space.

Нагадаємо, що інші країни вже схвалили постачання далекобійної зброї до України. Наприклад, США передали ракети ATACMS, про постачання яких раніше публічно не повідомлялося. А Велика Британія минулого літа передала ракети Storm Shadow, дальність польоту яких понад 250 км. Крім того, Франція також передала далекобійні снаряди SCALP. Їхня дальність польоту на малій висоті понад 560 км.