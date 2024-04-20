"Було б бажання…": глава світової оборонної компанії висловився щодо "проблем" відправки Taurus Україні

Технологічне рішення можна було б знайти

Україні можна було б надати ракети Taurus і без подальшого інструктування від німецьких військових. Збройні Сили України знайшли б інші технологічні рішення.

Про це заявив голова оборонної компанії Airbus Defence and Space Міхаель Шельхорн для німецького журналу Der Spiegel. Проте він додав, що водночас розуміє політичні причини відмови.

"Якби було б бажання поставити (ракети — Ред.), то знайшли б технологічні рішення для застосування Taurus в Україні без німецької участі", — сказав Міхаель Шельхорн.

Він зауважив, що чудово усвідомлює політичні причини відмови від постачання цих ракет Україні. Глава Airbus Defence переконаний, що війна в Україні ознаменувала "переломний момент", у який влада має "оголосити оборону пріоритетом і стійко підвищувати витрати на оборону".

Зауважимо, що, на думку глави ГУР Кирила Буданова, німецькі крилаті ракети Taurus могли б полегшити життя українцям. Адже ця зброя може уражати важливі цілі противника, зокрема — російські командні центри.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився з приводу небажання Німеччини передавати Україні крилаті ракети Taurus. Він зазначив, що щоразу, кажучи про необхідність передати їх, отримує від Німеччини "роздратовані відгуки".