"Ми можемо знищити окупантів": Зеленський розповів про детальний план, про нього знають і союзники

План є - треба зброя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є чіткий план знищення ворога. І його мають на руках усі партнери разом зі списком усього технічно необхідного.

Про це президент розповів в інтерв'ю PBS. За його словами, потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога, щоб перемогти.

"План дуже простий, він зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, яка нам потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, аби люди йшли вперед", — каже Зеленський.

Він зауважив, що цей план є на руках у всіх партерів, зокрема і у США, і потрібно лише технічне забезпечення України. Президент висловив сподівання, що Конгрес штатів прийме позитивне рішення і нарешті виділить допомогу. Адже Україна не має змоги чекати довше.

"Скажу відверто, без підтримки США у нас не буде шансів на перемогу. Сьогодні співвідношення артилерії 1:10, літаків 1:30", — каже Зеленський.

За його словами, українська армія не зможе у такому співвідношенні протриматися довго. З цією статистикою у будь-якому випадку окупанти будуть відштовхувати назад ЗСУ щодня.

"Як ми можемо знищити окупантів? Існує спеціальна зброя для захисту неба. Цей план існує, він у всіх партнерів на руках", — підсумував голова держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, якою бачить післявоєнну Україну.