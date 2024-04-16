Ракет не залишилося: Зеленський, розповідаючи про Трипільську ТЕС, зробив тривожне зізнання

Україні необхідне озброєння для захисту від атак росіян

Російським окупантам вдалося знищити Трипільську ТЕС у Київській області, оскільки ракети для її захисту у цьому регіоні закінчилися. Це пов'язано з браком допомоги від союзників.

Таку заяву заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS. Він прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками та наголосив, які відбили атаку Ірану по країні. Він наголосив, що сам Ізраїль не зміг би захистити себе від такого масованого удару.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це справді демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – сказав президент.

Зеленський додав, що Україна захищає своє небо самостійно. При цьому союзники дають нашій країні техніку, проте з нею ми маємо дефіцит.

"Я вам наведу один приклад, дуже простий: на Трипільській станції, від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", – пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Тоді вони запустили країною безпілотники й ракети різних типів. В результаті було повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині.