Росія вдарила по Трипільській ТЕС новими Х-69: чому це погано для України, і які міста у зоні ризику (карта)

Запуск ракет Х-69 по важливих об’єктах в Україні може стати масовим

Під час атаки по Трипільській ТЕС 11 квітня армія Росії застосувала нові крилаті ракети Х-69. Якби не ці ракети, то ворог не зумів би повністю знищити потужну електростанцію Київської області.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела. На застосування саме цих ракет вказують уламки, знайдені на згарищі Трипільської ТЕС.

Дальність запуску Х-69, за деякими даними, становила близько 400 км. А це в 300 км більше, ніж відомі оцінки дальності Х-69 як ітерації Х-59МК2. У характеристиках сказано, що Х-69 – це крилата дозвукова ракета, яку запускають літаки тактичної авіації Су-34 та Су-35. Також вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

Раніше повідомлялося, що дальність польоту ракети Х-69 до 290 км, проте на практиці виявилася більшою. Бойова частина ракети важить близько 310 кг, а система навігації як ракети Х-101. Але головна особливість цього боєприпасу — можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів, а це навіть нижче за можливості Х-101.

При цьому у російської Х-69 бойова частина менша, ніж у гіперзвукової Х-47М2 "Кинджал". Але, за словами джерел Defense Express, використання цієї ракети для удару по Трипільській ТЕС можна вважати найгіршим сценарієм і на те є дві причини:

Результативний удар. Це означає, що ворожа ракета змогла залишитись непоміченою для системи ППО України.

Запуск із літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли злітають стратегічні бомбардувальники МіГ-31К та Ту-95МС.

На додачу до цього, запуск цієї ракети з літака Су-34 або Су-35 може бути масовішим, оскільки цих носіїв у РФ у достатній кількості. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо Росія налагодить масове виробництво Х-69, а про запаси не йдеться.

"На детально дослідженій у лютому ракеті номери відповідали виробництву наприкінці 2023 року", — зазначають джерела.

Крім того, дальності застосування ракети Х-69 за 400 км вистачить для ураження великої кількості об’єктів в Україні. Літаки-носії можуть наближатися до лінії фронту лише на 50-70 км. Через це в зоні ризику Київ та вся центральна Україна, а також усі східні регіони та південь країни. Львів, Івано-Франківськ, Рівне та інші західні регіони поза зоною досяжності ракети Х-69.

Але це лише припущення експертів і все може змінитися, якщо Росія використовуватиме повітряний простір Білорусі. Якщо Путін знову на це піде, як у 2022 році, то у зоні ризику опиниться майже вся Україна, за винятком Закарпатської області.

Також джерела наголосили, що це не перше застосування Х-69 для обстрілу України. Активно про їх використання заговорили у лютому 2024 року, а поодинокі випадки застосування були зафіксовані й у 2023 році.

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