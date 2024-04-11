"Масштаби руйнувань — жахливі": як виглядає Трипільська ТЕС після удару окупантів (фото і відео)

Було три прильоти

Під час масованої атаки росіян 11 квітня на Київщині була повністю знищена Трипільська ТЕС. Після удару, у мережі пишуть про три прильоти, почалась сильна пожежа.

Канал журналіста "Економічної правди" Миколи Топалова опублікував фото та відео з місця подій. Зазначається, що теплоелектростанція була однією з найбільших в Україні.

Наразі відомо, що на ТЕС продовжуються роботи з локалізації вогню.

"Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось", — зазначив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук написав, що о 05:40 у місті Українка Обухівського району відбулися ракетні удари (попередньо 3 прильоти) на території Трипільської ТЕС. Він опублікував відео з місця подій, зазначивши, що траса "Обухів-Українка" на Київщині перекрита.

Зауважимо, мер Українки Олександр Туренко на своїй сторінці у Facebook закликав мешканців міста щільно зачинити вікна, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Він порадив зарядити усі пристрої і запастися водою.

Раніше "Телеграф" писав, що Литва допоможе відновити енергосистему України у цікавий спосіб.