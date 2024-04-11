Після атаки на енергосистему: мешканців міста на Київщині закликали закрити вікна та зробити запаси води
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Деталі атаки розкажуть пізніше
Після російського ракетного удару по Київській області, де, за офіційною інформацією, було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури, мешканців одного з міст закликали закрити всі вікна. У повітрі є шкідливі продукти горіння.
Про це попередив мер міста Українка Олександр Туренко. Він попередив мешканців громади, щоб ті щільно зачинили усі вікна у своїх будинках, зробили максимальні запаси води та зарядили усі пристрої.
Міський голова також поінформував, що в місті продовжують працювати пункти незламності.
"Це поки що все, що можу сказати зараз... Більше докладно — згодом", — сказав він.
Нагадаємо, що окрім Київської області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. Енергетики працюють над усуненням наслідків, але обладнання підприємств серйозно пошкоджене. Графіки аварійних відключень застосовані у Харківській області. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалося.
Раніше ми повідомляли про те, як Україна пережила масовану атаку.