Після атаки на енергосистему: мешканців міста на Київщині закликали закрити вікна та зробити запаси води

Деталі атаки розкажуть пізніше

Після російського ракетного удару по Київській області, де, за офіційною інформацією, було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури, мешканців одного з міст закликали закрити всі вікна. У повітрі є шкідливі продукти горіння.

Про це попередив мер міста Українка Олександр Туренко. Він попередив мешканців громади, щоб ті щільно зачинили усі вікна у своїх будинках, зробили максимальні запаси води та зарядили усі пристрої.

Міський голова також поінформував, що в місті продовжують працювати пункти незламності.

"Це поки що все, що можу сказати зараз... Більше докладно — згодом", — сказав він.

Нагадаємо, що окрім Київської області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. Енергетики працюють над усуненням наслідків, але обладнання підприємств серйозно пошкоджене. Графіки аварійних відключень застосовані у Харківській області. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалося.

Раніше ми повідомляли про те, як Україна пережила масовану атаку.