Почали з дронів, а закінчили "Кинджалами": як Україна пережила масовану атаку (фото)

Комбіновану атаку відбивали понад 5 годин

Вчергове Росія здійснила масований обстріл України, запустивши кілька хвиль дронів та ракети різного типу, зокрема й "Кинджали". Генштаб повідомив про збиття 37 з 40 БПЛА, а представники місцевої влади вже розповіли про наслідки ворожої атаки.

Бойова робота протиповітряної оборони (ППО) на півдні України тривала близько 5 годин. У цьому регіоні було збито 21 дрон — 8 в Миколаївській області, 7 в Одеській, по 3 на Херсонщині та Дніпровщині, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

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Наслідки масованої атаки на Київ

Область вночі була атакована дронами-камікадзе та ракетами. Повітряна тривога у столиці та Київській області тривала понад 5 годин. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Є приліт. Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури. Почалась пожежа, її зараз гасять пожежники.

"Тривога тривала більш як 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила", — написав Кравченко.

Обстріл Одещини в ніч на 11.04

В області збили 7 дронів-камікадзе. Раніше повідомлялось про приліт по енергетичному об’єкту, але голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Кіпер написав, що пошкодження інфраструктури пов’язані з падінням уламків збитих БПЛА.

"Наші сили ППО знищили 7 безпілотників. Уламки збитих "шахедів" спричинили займання на території енергетичного об'єкта", — написав Кіпер.

Пожежу швидко локалізували. Відключення електроенергії в абонентів не планується. Без постраждалих, жертв немає.

Атака на Дніпровщину

Росія ще ввечері 10 квітня тричі обстріляла Нікопольський район дронами-камікадзе, а потім атакувала з артилерії. Є пошкодження будівель та авто, але люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вночі велась бойова робота по ворожих дронах. Усього збили три БПЛА. Про постраждалих та загиблих не повідомляється.

Обстріл Запорізької області зранку 11.04

Ворог атакував область після 5-ї ранку. ППО збили дві ракети, проте є влучання по об’єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі, написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Підсумки атаки на Харківщину

Росія завдала мінімум 10 ударів по критичній інфраструктурі. Без постраждалих і загиблих.

Про перебої з електропостачанням повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Вже понад 200 тисяч абонентів залишились без світла. Метро працює як укриття.

Обстріл Львівщини 11 квітня

Регіон опинився під атакою ракет та дронів-камікадзе. Росія вдарила по двох об’єктах критичної інфраструктури. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури, який знаходиться у Стрийському районі, та електропідстанція у Червоноградському. Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Пожежі швидко загасили. Постраждалих та жертв немає.

Атака на Черкаську область

Тривога тривала більш як 6 годин. ППО збила один дрон-камікадзе. Обійшлось без руйнувань та постраждалих, повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначимо, масований обстріл України розпочався в ніч на 11 квітня. Ворог запускав "шахеди" у кілька хвиль. Зранку Росія обстріляла Україну ракетами різних типів.

Головною ціллю знову стала енергосистема. У чотирьох областях були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики ведуть відновлювальні роботи.

Пресслужба ДТЕК повідомила, що теплоелектростанції компанії були атаковані близько 170 разів з початку повномасштабної війни. Наразі обмеження електропостачання фіксується лише на Харківщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія обстріляла Харків ракетами та дронами. Пролунало більш як 10 вибухів.