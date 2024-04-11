У Запорізькій області пролунали вибухи зранку: деталі

У повітряний простір України ракети почали входити з 5-ої ранку

Росія зранку 11 квітня обстріляла українські міста ракетами. Вибухи пролунали також у Запорізькій області.

Вибухи в Запорізькій області пролунали двічі — приблизно о 5:19 та 5:53. Про небезпеку місцевих жителів попереджав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Крилата ракета направлялась до обласного центру, але вибухнула у повітрі, не долетівши до нього, про що повідомляють моніторингові канали. Наразі невідомо, що стало причиною. Під час вибуху в області над областю фіксували розвідувальний дрон.

Наразі офіційної інформації стосовно вибухів під Запоріжжям немає. Зазначимо, що вночі з 3:45 була балістична загроза для області.

Нагадаємо, вночі росіяни підняли бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет 101/55/555. Основний удар прийшовся по західних областях. Найбільше повітряних цілей летіло на Стрий (Львівщина).

Лунали також вибухи у Києвській області. Ворог з бомбардувальників Міг-31К запустив ракети Х-47М2 "Кинджал". За попередніми даними, усі знищені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові пролунали вибухи зранку 11 квітня. Гучно було й в області.