У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення тривоги: всі подробиці

Над містом був помічений ворожий БПЛА

У Запоріжжі пролунали вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Інформація про це з’явилась у місцевих пабліках. До цього моніторингові канали зазначали, що є загроза застосування ракет із балістичною траєкторією польоту.

Також Telegram-канали пишуть, що над містом було помічено ворожий розвідувальний дрон. За кілька хвилин було повідомлено про збитки БПЛА над Запоріжжям. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

На момент написання матеріалу "червоними" на карті повітряної тривоги перебуває половина областей України. Громадян просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

О 09:07 було оголошено відбій повітряної тривоги областями, у тому числі й Запорізькою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти вівторка, 9 квітня, російські окупанти протягом семи годин атакували Україну. По країні випустили 20 безпілотних літальних апаратів. Також загарбники били чотирма зенітними керованими ракетами С-300. У низці областей пролунали вибухи.