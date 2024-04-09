В Запорожье прогремели взрывы после объявления тревоги: все подробности

Над городом был замечен вражеский БПЛА

В Запорожье прогремели взрывы. Это произошло спустя несколько минут после объявления сигнала воздушной тревоги.

Информация об этом появилась в местных пабликах. До этого мониторинговые каналы отмечали, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.

Также Telegram-каналы пишут, что над городом был замечен вражеский разведывательный дрон. Спустя несколько минут было сообщено о сбитии БПЛА над Запорожьем. Официальной информации по данному поводу пока нет.

На момент написания материала "красными" на карте воздушной тревоги находится половина областей Украины. Граждан просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В 09:07 был объявлен отбой воздушной тревоги по областям, в том числе и по Запорожской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на вторник, 9 апреля, российские оккупанты на протяжении семи часов атаковали Украину. По стране было выпущено 20 беспилотных летательных аппаратов. Также захватчики били четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. В ряде областей раздались взрывы.