В Запорожье прогремели взрывы после объявления тревоги: все подробности
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Над городом был замечен вражеский БПЛА
В Запорожье прогремели взрывы. Это произошло спустя несколько минут после объявления сигнала воздушной тревоги.
Информация об этом появилась в местных пабликах. До этого мониторинговые каналы отмечали, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.
Также Telegram-каналы пишут, что над городом был замечен вражеский разведывательный дрон. Спустя несколько минут было сообщено о сбитии БПЛА над Запорожьем. Официальной информации по данному поводу пока нет.
На момент написания материала "красными" на карте воздушной тревоги находится половина областей Украины. Граждан просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
В 09:07 был объявлен отбой воздушной тревоги по областям, в том числе и по Запорожской.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на вторник, 9 апреля, российские оккупанты на протяжении семи часов атаковали Украину. По стране было выпущено 20 беспилотных летательных аппаратов. Также захватчики били четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. В ряде областей раздались взрывы.