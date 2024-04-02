Россия атаковала Украину "шахедами": ПВО сбила почти все, но есть разрушения

Взрывы прогремели в трех областях

В ночь на вторник, 2 апреля, российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Украину. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов беспилотниками в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Кировоградской области и Павлограде.

Как сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В Днепропетровской области в Никопольском, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Каменском районах, а также над самим Днепром силы ПВО сбили 9 российских БпЛА.

"В результате падения обломков в городе произошло два пожара, горелая трава и мусор, огонь оперативно ликвидировали. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть", — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщали, что взрывы ночью прогремели и в Днепре тоже. По словам Лукашука, пострадавших и погибших нет.

Вражеские БпЛА атаковали и Кировоградскую область, есть попадание в энергетический объект, без пострадавших.

"Во время очередной вражеской дроновой атаки в Кировоградской области поврежден объект энергетики", — пишет Андрей Райкович председатель ОВА.

В Запорожской области также ночью прогремели взрывы, пока информации о повреждениях и пострадавших нет. Атака на Запорожье осуществлялась управляемой авиационной ракетой Х-59, сообщает командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Известно, что Россия выпустила 10 "шахедов", 9 из которых были успешно сбиты над Днепропетровщиной.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне вечером 1 апреля ударили ракетой по Кривому Рогу, пострадавшей.