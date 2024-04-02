Росія атакувала Україну "шахедами": ППО збила майже всі, але є руйнування
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Вибухи прогриміли у трьох областях
У ніч напроти вівторка, 2 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів безпілотниками у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кіровоградській області та Павлограді.
Як повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На Дніпропетровщині у Нікопольському, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Кам'янському районах, а також над самим Дніпром сили ППО збили 9 російських БпЛА.
"Внаслідок падіння уламків у місті сталося дві пожежі, горіла трава та сміття, вогонь оперативно ліквідували. Пошкоджено двоповерхову будівлю та пожежну частину", — йдеться у повідомлені.
Українські ЗМІ повідомляли, що вибухи вночі прогриміли і у Дніпрі також. За словами Лукашука, постраждалих та загиблих немає.
Ворожі БпЛА атакували і Кіровоградську область, є влучання у енергетичний об'єкт, без постраждалих.
"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики", — пише Андрій Райкович голова ОВА.
У Запорізькій області також вночі пролунали вибухи, наразі інформації про пошкодження та постраждалих немає. Атака на Запоріжжя здійснювалась керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Відомо, що Росія випустила 10 "шахедів", 9 з яких успішно було збито над Дніпропетровщиною.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни увечері 1 квітня вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждала.