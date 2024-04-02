Росія атакувала Україну "шахедами": ППО збила майже всі, але є руйнування

Вибухи прогриміли у трьох областях

У ніч напроти вівторка, 2 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів безпілотниками у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кіровоградській області та Павлограді.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На Дніпропетровщині у Нікопольському, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Кам'янському районах, а також над самим Дніпром сили ППО збили 9 російських БпЛА.

"Внаслідок падіння уламків у місті сталося дві пожежі, горіла трава та сміття, вогонь оперативно ліквідували. Пошкоджено двоповерхову будівлю та пожежну частину", — йдеться у повідомлені.

Українські ЗМІ повідомляли, що вибухи вночі прогриміли і у Дніпрі також. За словами Лукашука, постраждалих та загиблих немає.

Ворожі БпЛА атакували і Кіровоградську область, є влучання у енергетичний об'єкт, без постраждалих.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики", — пише Андрій Райкович голова ОВА.

У Запорізькій області також вночі пролунали вибухи, наразі інформації про пошкодження та постраждалих немає. Атака на Запоріжжя здійснювалась керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відомо, що Росія випустила 10 "шахедів", 9 з яких успішно було збито над Дніпропетровщиною.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни увечері 1 квітня вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждала.