Тисяча кілометрів не межа: Федоров заінтригував заявою про українські дрони

Росія може отримати удари і по об’єктах, що знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів

Україна збільшила виробництво далекобійних дронів приблизно в 10 разів у порівнянні з попереднім роком. Крім того, у неї на озброєнні з’явилися зразки, які можуть вражати об’єкти на відстані більш ніж 1000 кілометрів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю WELT. Він вважає, що саме від розвитку цієї технології залежатиме те, чим закінчиться російське вторгнення в Україну.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мали радіус поразки від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, здатні пролетіти понад тисячу кілометрів", — сказав міністр.

Водночас він підкреслив, що хоч ця технологія є критично важливою для перемоги над Росією, але Україна поки що не має технологічної переваги.

Федоров каже, що на деяких дільницях українська армія має перевагу, але на інших виграють росіяни.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ за березень значно наростила кількість застосувань безпілотників проти позицій окупантів. Так вони завдали за допомогою FPV-дронів у півтора раза більше ударів ніж у лютому, а також скинули втричі більше вибухових "подарунків" традиційнішим методом.