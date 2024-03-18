Десятки щодня: у Німеччині підрахували, скільки БПЛА може випускати Україна по Росії

Атаки БПЛА торкнулися 12% потужностей нафтопереробки РФ

Україна може щоночі випускати по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів. Окрім НПЗ, атак зазнають склади палива, аеропорти та інші об’єкти інфраструктури.

Таку оцінку зробив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. За його підрахунками, з початку року ЗСУ атакували безпілотниками 12 нафтопереробних заводів у РФ, завдавши по них 17 ударів.

Зазначається, що максимальна дальність ураження становила 900 км. Атаки торкнулися 12% потужностей нафтопереробки Росії. В результаті з 1 березня російська влада ввела піврічну заборону на експорт бензину, побоюючись дефіциту на внутрішньому ринку.

"Це стало б великою проблемою для Путіна. Природно, дефіцит торкнувся б насамперед не армії, яку постачатимуть і далі, а населення, яке не зможе водити автомобілі. Це було б великою проблемою, яка негативно позначилася б на іміджі Путіна, незважаючи на будь-яку пропаганду та фейкові вибори", — вважає Репке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що внаслідок атак БПЛА пошкодження вже отримали 12 російських НПЗ. Усі вони перебувають у межах 900-кілометрової зони від кордону України.