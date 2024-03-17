Били не лише по заводах: вночі БПЛА атакували аеропорт у Москві, є руйнування (фото, відео)

Через загрозу атаки БПЛА закривали й інші аеропорти

У ніч на неділю, 17 березня, у Підмосков'ї безпілотники атакували міжнародний аеропорт Домодєдово. Внаслідок цього виникла пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, безпілотники було збито над складом "ВсеИнструменти.ру". Також у мережі публікують відео, як стверджується, атаки на аеропорт.

Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття двох безпілотників у районі Домодєдово. За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Варто зазначити, що під час атаки Росавіація повідомляла, що у московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський було введено обмеження на польоти для забезпечення безпеки. Пізніше аеропорти відновили роботу.

Як повідомив Telegram-канал Baza, загалом над Домодєдово нібито було збито три дрони. Зазначається, що два БПЛА збили вночі та один близько 10 ранку.

Також у соцмережах з'явилися відео, на яких зафіксовано вибухи у Домодєдово. А також є кадри пожежі на території складу.

Домодєдово на мапі

Нагадаємо, у ніч на 17 березня відбулася атака безпілотників у Росії. БПЛА летіли на Москву, а також на низку областей у країні-агресорі. У Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО нібито збили 35 дронів. Найбільше їх летіло на Московську область.

Близько третьої години ночі відбулася атака на Слов’янський НПЗ у місті Слов’янську-на-Кубані. На місці пролунав вибух. Відомо про одного загиблого.