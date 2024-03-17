Доброго ранку, Москва: росіяни заявили про збиття двох українських БПЛА біля своєї столиці

Два безпілотники росіяни збили біля аеропорту Домодедово

Українські безпілотники у ніч на 17 березня не тільки не давали спати низці російських регіонів, але дісталися й до Москви. В районі російської столиці протиповітряна оборона нібито знищила два дрони, про руйнування та постраждалих не повідомляли.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна. Чиновник заявив, що усі безпілотники нібито були перехоплені.

"Сили ППО Міноборони РФ в міському окрузі Домодєдово відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Наразі на місці події працюють співробітники екстрених служб", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, вранці 16 березня вибухи пролунали також на Самарському та Новокуйбишевському НПЗ. А в ніч на 17 березня у російському Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї пролунала серія потужних вибухів, почалася дуже потужна пожежа; мішенню міг стати місцевий нафтопереробний завод.

За оцінками видання Bloomberg, станом на 13 березня, до цих атак, внаслідок ударів безпілотників, було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл".