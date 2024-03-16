Знайшли вразливості: Зеленський оцінив нові удари по заводах у Росії

Глава держави оцінив удари по російських заводах

Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі та здатна завдавати ударів на дальній дистанції. Все це стало можливим завдяки вітчизняним дронам.

Як розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, в останні дні вже багато хто у всьому світі побачив, що російська військова машина має вразливості.

При цьому він подякував українським військовослужбовцям та ОПК, а також СБУ та ГУР за забезпечення далекобійних можливостей.

"Це справді українська далекобійність. Те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, за оцінками Bloomberg, станом на 13 березня, внаслідок атак безпілотників, було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл".

Проте на цьому удари не закінчилися, а вранці 16 березня вибухи пролунали також на Самарському та Новокуйбишевському НПЗ.