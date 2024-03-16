Нашли уязвимости: Зеленский оценил новые удары по заводам в России

Глава государства оценил удары по российским заводам

Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе и будет способна наносить удары на дальней дистанции. Все это стало возможным благодаря отечественным дронам.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, в последние дни уже многие во всем мире увидели, что российская военная машина имеет уязвимости.

При этом он поблагодарил украинских военнослужащих и ОПК, а также СБУ и ГУР за обеспечение дальнобойных возможностей.

"Это действительно украинская дальнобойность. То, что могут наши собственные дроны. Украина теперь будет иметь свою собственную ударную силу в небе", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, по оценкам Bloomberg, по состоянию на 13 марта, в результате атак беспилотников, было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и заводе "НОРСИ" ПАО "Лукойл".

Однако на этом удары не закончились, а утром 16 марта взрывы прозвучали также на Самарском и Новокуйбышевском НПЗ.