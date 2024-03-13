Беспилотники атаковали нефтезавод в России: после взрывов вспыхнул пожар (фото и видео)

О пострадавших не сообщается

В России в последнее время массово пылают нефтебазы, а утром 13 марта пожар произошел на нефтезаводе в Рязани. Огонь вспыхнул в результате атаки беспилотников, перед возгоранием прогремело несколько взрывов.

Как пишут росСМИ, площадь пожара на рязанском нефтезаводе составила 100 квадратных метров. По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов.

По словам местных жителей, по заводу ударили три беспилотника, после чего над ним начал подниматься густой черный дым. Уже после того, как там начался пожар, БПЛА продолжали летать над предприятием. Официальных данных об атаке пока нет.

Для справки: Рязанский нефтеперерабатывающий завод (АО "РНПК") принадлежит компании "Роснефть". Основная часть продукции идет на экспорт. Объемы переработки составляют около 17 миллионов тонн в год.

Как сообщал "Телеграф", утром 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую нефтебазу в Нижегородской области. Произошел масштабный пожар, загорелась одна из установок по переработке нефти.