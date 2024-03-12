Хорошая ночь: в России пылает очередная нефтебаза после удара беспилотника

Пожар в Орле пытаются потушить

В России очередная ночь, когда россиянам приходится отбивать атаки украинских беспилотников. В городе Орел БПЛА попал в нефтебазу, там возник огромный пожар.

Об этом написал губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков. Это подтвердили другие российские СМИ и опубликовали фото и видео с места происшествия.

"В Орле произошло падение БПЛА. Атаки претерпел объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания", — написал Клычков.

О жертвах в результате удара ничего не сообщалось. По состоянию на утро 12 марта локализовать пожар все еще не удалось. Известно также, что беспилотники "благословили" не только Орел — досталось и Белгородской области, где разбомбили энергетический объект, в результате чего семь населенных пунктов остались без света.

Как писал "Телеграф", в ночь на 9 марта неизвестные беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Таганрога, где, как установили журналисты, мог быть еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. При этом на первых фото со спутника видно, что удар пришелся по ангару, где этот самолет мог быть.

24 февраля украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Липецк. Мишенью атаки стал местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны российских террористов в Украине, были слышны мощные взрывы.

А 7 марта неизвестный беспилотник атаковал металлургический завод "Северсталь" в Череповце. В результате удара была выведена из строя индукционная доменная печь №4, возможно, что навсегда.