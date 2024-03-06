В оккупированном Бердянске прогремел взрыв: ликвидирована видная коллаборантка

Жителей города призвали к особенной осторожности

Утром в среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. По предварительным данным, ликвидирована одна из организаторов фейковых российских "выборов" на оккупированных территориях.

"Ориентировочно в микрорайоне "Колония" сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", — сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

Она добавила, что перед так называемыми выборами и особенно после взрыва, оккупанты увеличат количество силовиков. Галицина призвала жителей города соблюдать правила безопасности.

"Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей "избирательных" комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов", — написала чиновница.

Как сообщал "Телеграф", в феврале в Бердянске был ликвидирован местный коллаборант Александр Галлий. Он одним из первых начал сотрудничество с оккупантами после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 и оккупации города.