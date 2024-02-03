Есть координаты: партизаны "слили" завод в Бердянске, на котором оккупанты делают дроны и ремонтируют технику

На оккупированных территориях тоже борются с врагом

На "Бердянском Заводе Жаток" в Бердянске Запорожской области оккупанты организовали пункт для ремонта бронетехники и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Туда в последнее время направляется много поврежденной техники, задействованной в боях на Запорожском направлении.

Партизанам удалось узнать, что там производят беспилотники, но в незначительных масштабах. Вряд ли их хватает, чтобы покрыть потребности одного линейного подразделения, сообщает Телеграм-канал "Атеш".

Запад ждет ударов России глубоко за линией фронта

Наблюдение за объектом продолжается. О нем собирают информацию, чтобы узнать слабые места, примерные поставки техники, количество персонала. Партизаны также предоставили карту и координаты завода: 46.795584510, 36.739596998.

Отметим, что "Атеш" позиционирует себя как военное движение украинцев и крымских татар. Еще 4 января Телеграм-канал сообщал, что удары по Евпатории в этот день были совершены по наводке партизанов. Удар был нанесен по месту, где находятся российские радиолокационные станции. Российская сторона традиционно отчиталась об "успешной работе ПВО".

Бердянск ― это город в Запорожской области на побережье Азовского моря. До войны в нем проживало около 113 тысяч человек. Оккупирован войсками РФ 28 февраля 2022 года.

Бердянск оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения России

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Бердянске 13 января. После громких звуков в небо поднялся дым возле района комендатуры.