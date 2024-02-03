Є координати: партизани "злили" завод у Бердянську, на якому окупанти роблять дрони та ремонтують техніку

На окупованих територіях також борються з ворогом

На "Бердянському Заводі Жаток" у Бердянську Запорізької області окупанти організували пункт для ремонту бронетехніки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Туди останнім часом прямує багато пошкодженої техніки, залученої у бойові дії на Запорізькому напрямку.

Партизанам вдалося дізнатися, що там виробляють безпілотники, але у незначних масштабах. Навряд чи їх вистачає, щоби покрити потреби одного лінійного підрозділу, повідомляє Телеграм-канал "Атеш".

Захід чекає на удари Росії глибоко за лінією фронту

Спостереження за об’єктом продовжується. Про нього збирають інформацію, щоб дізнатися про слабкі місця, приблизні поставки техніки, кількість персоналу. Партизани також надали карту та координати заводу: 46.795584510, 36.739596998.

Зазначимо, що "Атеш" позиціює себе як військовий рух українців та кримських татар. Ще 4 січня Телеграм-канал повідомляв, що удари по Євпаторії цього дня були здійснені по наведенню партизанів. Удару було завдано по місцю, де знаходяться російські радіолокаційні станції. Російська сторона традиційно відзвітувала про "успішну роботу ППО".

Бердянськ — це місто в Запорізькій області на узбережжі Азовського моря. До війни в ньому проживало близько 113 тисяч людей. Окуповане військами РФ 28 лютого 2022 року.

Бердянськ окупований з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи у Бердянську 13 січня. Після гучних звуків у небо здійнявся дим біля району комендатури.