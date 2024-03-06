В окупованому Бердянську пролунав вибух: ліквідовано видну колаборантку

Жителів міста закликали до особливої обережності

Вранці в середу, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. За попередніми даними, ліквідовано одну з організаторів фейкових російських "виборів" на окупованих територіях.

"Орієнтовно у мікрорайоні "Колонія" сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську", — повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram.

Вона додала, що перед так званими виборами та особливо після вибуху окупанти збільшать кількість силовиків. Галіціна закликала жителів міста дотримуватись правил безпеки.

"Тому вкотре закликаємо бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій і самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", — написала чиновниця.

Як повідомляв "Телеграф", у лютому у Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галлія. Він одним з перших розпочав співпрацю з окупантами після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та окупації міста.