У Бердянську ліквідували колаборанта: один із перших пішов на співпрацю з росіянами

Він допомагав окупантом відбирати майно містян

У тимчасово окупованому Бердянську, Запорізька область, ліквідували місцевого колаборанта. Він одним із перших почав співпрацю з окупантами після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та окупації міста.

Йдеться про Олександра Галія. Про це повідомляє глава Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Facebook.

"Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", — зазначається у повідомленні.

Також Галіцина наводить інформацію, що до повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів. Після окупація Бердянська він дещо змінив свій вид діяльності, а саме — почав допомагати російським загарбникам прибирати до рук бізнес та майно бердянців. Також паралельно Олександр Галій доповідав окупаційній владі про українських патріотів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бердянську партизани виявили пункт для ремонту бронетехніки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Координати вони "злили" у мережу.