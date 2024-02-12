В Бердянске ликвидировали коллаборанта: один из первых пошел на сотрудничество с россиянами

Он помогал оккупантам отбирать имущество горожан

Во временно оккупированном Бердянске, Запорожская область, был ликвидирован местный коллаборант. Он одним из первых начал сотрудничество с оккупантами после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 и оккупации города.

Речь идет об Александре Галлие. Об этом сообщает глава Бердянской МВА Виктория Галицина в Facebook.

"Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, одним из первых ушедших на сотрудничество с российскими захватчиками", — отмечается в сообщении.

Также Галицына приводит информацию, что до полномасштабной войны Галлий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий. После оккупации Бердянска он несколько изменил свой вид деятельности, а именно начал помогать российским захватчикам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев. Также параллельно Александр Галий докладывал оккупационным властям об украинских патриотах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бердянске партизаны обнаружили пункт для ремонта бронетехники и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Координаты они "слили" в сеть.