"Что-то выпекал": при ударе по "пекарне" в Лисичанске был ликвидирован "министр ЛНР"

В сети уже отреагировали на происшествие

В результате удара по городу Лисичанску в числе ликвидированных оказался украинский предатель Алексей Потелещенко. В последнее время он занимал должность так называемого министра чрезвычайных ситуаций "ЛНР".

Об этом в понедельник, 5 февраля, пишет Telegram-канал "Донбасс. Важно". Официально эту информацию также подтверждает ТСС, ссылаясь на слова одного из представителей министерства.

"Среди жертв взрыва в ресторане Adriatic в Лисичанске оказался Алексей Потелещенко, занимавший должность "министра МЧС ЛНР". До 2014 года он работал на руководящих постах в ГСЧС Украины, но в 2014 году перешел на сторону "ЛНР", начав работать в "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР", став "министром чрезвычайных ситуаций ЛНР" в сентябре 2023 года", — сказано в сообщении "Донбасс.Важно".

Отмечается, Потелещенко проживал в Лисичанске. Четыре дня назад с его аккаунта был в последний раз выполнен вход в соцсети VK.

Коротко об обстреле

4 февраля появилась информация об ударе по городу Лисичанск Луганской области. Россия поспешила обвинить в происшествии украинских военных и заявила, что военные ударили по пекарне города.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар пришелся на ресторан "Адриатик", в котором находились коллаборанты. В РФ также утверждают, что число погибших из-за удара составляет 28 человек.

Реакция сети

Украинский блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что российская пропаганда признала, что в результате удара по Лисичанску Пантелещенко погиб. В єтом кафе он оказался по случаю дня рождения "депутата ЛНР" Ивана Жушмы, который тоже погиб.

"Непонятно, зачем пропагандисты несколько дней врали про "удар по мирным жителям", продолжают врать про "удар по пекарне", "день рождения простого пекаря" и т.д. Ведь было понятно, что гибель "министра ЛНР" не скрыть и все равно станет известно, кто там на самом деле был. Покойному депутату надо вручить премию Дарвина, конечно. Отмечать днюху в прифронтовом городе и собрать на пьянку толпу гауляйтеров — это просто 10 из 10", — говорится в сообщении.

В еще одном комментарии Казанского по данной ситуации он прикрепил скриншот поста Анастасии Кашеваровой, в котором она заявляет, что в здании было много силовиков и почти все они погибли.

Также высказался по данному поводу украинский блогер Сергей Стерненко.

"Подох жирная крыса. А рассказывали о мальчиках в трусиках, беременных детях и ветеранах 1 мировой", — говорится в сообщении.

В комментариях также можно встретить комментарии пользователей сети по данному происшествию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне заявляют о ликвидации своего командира авиационной эскадрильи генерала-лейтенанта Александра Татаренко во время удара по аэродрому Бельбек.