"Мирные жители", погибшие после удара ВСУ по Лисичанску, оказались высокими "чиновниками ЛНР": подробности

Оккупационные власти заявляют об ударе по пекарне, но на фото с места событий кафе "Адриатик"

Оккупанты обвинили ВСУ в ударе по гражданскому населению Лисичанска, который произошел в субботу, 2 февраля. Сначала россияне заявляли, что украинская армия попала по пекарне, но на данный момент появляются сведения о повреждении кафе "Адриатик".

Об этом сообщает назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник. Он заявил, что якобы из-за обстрела ВСУ произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители.

Пользователи сети отметили, что на фотографиях с места удара видна вывеска на здании "Ресторан Адриатик". Известно, что его очень часто посещали высшие руководящие звенья Лисичанска.

Кафе "Адриатик" после удара

При этом оккупационные власти настаивают, что разрушена пекарня с 15 погибшими. А версию по поводу поражения украинской армией военных не обнародует.

МЧС сообщает об ударе по пекарне

Несмотря на это, в сети со стороны россиян уже предупреждают военных не собираться большим количеством и находиться больше в окрестностях города. Особенно это касается высшего руководящего состава, депутатов и т.п.

Предупреждение не собираться в одном месте

Ведь по словам местных, при ударе по кафе "Адриатик" там находились военные на очередном застолье. Также отмечают большие потери. Тем временем оккупационные власти до сих пор распространяют басню об ударе по пекарне с гражданским населением.

Ранее "Телеграф" писал, что президент России Владимир Путин озвучил еще одну причину нападения на Украину.