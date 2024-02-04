"Мирні жителі", які загинули після удару ЗСУ по Лисичанську, виявилися високими "чиновниками ЛНР": подробиці

Окупаційна влада заявляє про удар по пекарні, але на фото з місця подій кафе "Адріатик"

Окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по цивільному населенню Лисичанська, який стався у суботу, 2 лютого. Спочатку росіяни заявляли, що українська армія поцілила по пекарні, але на разі з’являються відомості про ушкодження кафе "Адріатик".

Про це повідомляє призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник. Він заявив, що нібито через обстріл ЗСУ сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні, постраждали мирні жителі.

Користувачі мережі зауважили, що на фотографіях з місця удару видно вивіску на будівлі "Ресторан Адріатик". Відомо, що його дуже часто відвідували вищі керівні ланки Лисичанська.

Кафе "Адріатик" після удару

При цьому окупаційна влада наполягає, що зруйновано пекарню з 15 загиблими. А версію, щодо ураження українською армією військових не оприлюднює.

ДСНС повідомляє про удар по пекарні

Не дивлячись на це, у мережі з боку росіян, вже попереджають військових не збиратися великою кількістю та знаходитись більше на околицях міста. Особливо це стосується вищого керівного складу, депутатів тощо.

Попередження про не збиратися в одному місці

Адже зі слів місцевих, під час удару по кафе "Адріатик" там знаходились військові на черговому застіллі. Також наголошують на великі втрати. Тим часом окупаційна влада і досі поширює байку про удар по пекарні з цивільним населенням.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Росії Володимир Путін озвучив ще одну причину нападу на Україну.