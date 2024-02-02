"Давали б нам гнилу картоплю": Путін безглуздо виправдав агресію проти України

Чергова шалена заява російського диктатора

У п’ятницю, 2 лютого 2024 року, президент країни-агресорки Володимир Путін, який готується до перевиборів, знову спробував виправдати агресію проти України. Він заявив, що якби не "допомога" українцям, то Росія була б не самодостатньою та нікому не потрібною.

Російський диктатор упевнений, що народу тільки б "давали гнилий картоплю" та "погладжували по голівці". Про це він заявив на форумі "Все для перемоги" у Тулі.

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"Якщо ми нічого не робитимемо, якщо не захищатимемо наших людей на Донбасі — а зараз ще й на Херсонщині, у Запоріжжі, у Новоросії — не будемо нічого робити, не допомагатимемо, кинули б людей у Криму, на що перетворилася б на наприкінці наша країна? У стару, не самодостатню, насправді нікому не потрібну країну з наявністю великої кількості природних ресурсів, яку всі з боку погладжували б заступничо по голівці і давали б нам гнилу картоплю як гуманітарну допомогу", — сказав Путін.

Хазяїн Кремля впевнений, що інші обов’язково покусилися б на територіальну цілісність Росії. Начебто він довгий час за цим спостерігав.

"І при цьому завжди думали б, чого б і як відтяпати. Ось ці два десятиліття я дивився, що відбувається: промови солодкі і добрі, але всі думають там відкусити, тут відкусити", — сказав диктатор.

І відразу після цього він заявив, що головним проявом суверенітету є "не кидати наших людей". При цьому він мав на увазі українців, які мешкають на території Криму та Донбасу.

"От якщо ми не хочемо залишити таку стару, нікому не потрібну країну, не хочемо приректи наших дітей на те, щоб вони відчували себе людьми другого сорту, звичайно, ми не повинні в жодному разі кидати наших людей у Криму, Новоросії та Донбасі. Ми маємо зробити нашу країну самодостатньою. У цьому — головний прояв суверенітету", — сказав Путін.

Заява глави РФ викликала бурхливу реакцію у користувачів Інтернету. Вони написали, чого заслужив Путін за час свого правління.

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор знову видав порцію звинувачень на адресу України. Він заявив, що американська система Patriot збила літак Іл-76 у Бєлгородській області. Начебто це встановила експертиза. Тепер Росія вимагає провести міжнародне розслідування, хоч раніше відмовилася від нього.

У РФ також говорили, що на борту Іл-76 були українські військовополонені. Але ані доказів цьому, ні тіл загиблих російська сторона не надала. Буданов назвав дивною позицію РФ у цьому питанні.

Раніше "Телеграф" писав, як у США відреагував на заяву Путіна про необхідність демілітаризувати зону між Україною та Росією. Йому зробили привабливу пропозицію.